شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح على الأمن إقامة قمة الأهلى والزمالك المؤجلة فى شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى في شهر مارس المقبل وتحديدا في النصف الأول من الشهر ذاته، وأرسلت اللجنة تصورا إلى الجهات الأمنية بموعد مباراة القمة المؤجلة وتنتظر اللجنة موقف الأمن من إقامة المباراة فى هذا التوقيت على أن يحدد الأمن الموعد النهائى.

كما أرسلت اللجنة تصورا لمواعيد الدورى العام حتى الأسبوع الـ34 من عمر الدورى، وتنتظر اللجنة موافقة الأمن لإخطار الأندية، ويتضمن التصور انتهاء الدورى يوم 30 سبتمبر المقبل.

واستقرت اللجنة التى تدير الجبلاية ، بنسبة كبيرة على إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش داخل مصر، على أن تقام المباراة عقب نهاية الموسم الجارى، أى بعد 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذى حددته اللجنة لانتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.

وناقشت اللجنة خلال الساعات الماضية موعد مباراة السوبر، وتم الاتفاق على الانتهاء من مسابقتى الدورى وكأس مصر هذا الموسم أولا، على أن تقام مباراة السوبر المحلى نهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر باللجنة التى تدير الجبلاية أن مباراة السوبر من المقرر أن تقام فى شهر أكتوبر المقبل، أى بعد انتهاء الموسم الحالى، وبالطبع قبل انطلاق الموسم المقبل منتصف أكتوبر المقبل.

وتراجعت اللجنة التى تدير الجبلاية عن تعيين رئيس جديد للجنة المسابقات فى الفترة المقبلة، خلفا لمازن مرزوق رئيس اللجنة السابق والذى تقدم باستقالة رسمية فور تعيين اللجنة الحالية من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وشهدت الساعات الماضية ترشيحات من جانب اللجنة لبعض الأسماء ومن بينها خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى لتولى مهمة مسابقات الدورى الممتاز قبل أن يعتذر الأخير لظروف صحية.