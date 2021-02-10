الاتحاد الدولي يوضح لمصراوي.. لماذا استبعد حسين الشحات وكهربا من مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن استبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية جاء بهدف الحفاظ على بقية اللاعبين.

وأشار متحدث رسمي لفيفا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتحاد الدولي قرر إزالة الفقاعة الطبية عن الثنائي المصري، مع إتخاذ إجراءات لحماية أعضاء وفد الأهلي.

وقال متحدث فيفا: "خلال مواجهة بايرن ميونخ، قام حسين الشحات ومحمود عبد المنعم من الأهلي بخرق الفقاعة الطبية التي تم تنفيذها بدقة من قبل منظمي البطولة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأكمل: "بسبب الاختراق، قرر فيفا إزالة اللاعبين من الفقاعة الطبية ووضعهما في العزل لحين التأكد من سلبية عينتهما، وأيضًا لن يكونا متاحين للمشاركة في لقاء تحديد المركز الثالث في البطولة".

وأردف: "هذا الإجراء تم إتخاذه لحماية صحة وسلامة كل المشاركين في البطولة".

واختتم: "حماية صحة وسلامة جميع الأفراد المشاركين في المونديال من أولويات فيفا واللجنة المنظمة للبطولة، خاصة مع تنظيم برنامجًا شاملًا يعتمد على نهج منظمة الصحة العالمية".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بالميراس البرازيلي في الخامسة من مساء غدًا، الخميس، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية.