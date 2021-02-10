شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يصل القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم فريق مولودية الجزائر، إلى القاهرة، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يصل النادي الجزائري إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ويخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء الخميس على ستاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، على ان يغادر مصر فى اليوم التالى للمباراة.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للايقاف واشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده افريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لاراحته.