شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. صاروخ طاهر أبو زيد فى المغرب يمهد الطريق لنهائى أفريقيا 86 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل في ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف طاهر أبوزيد "مارادونا النيل" لاعب المنتخب الوطنى الأسبق، فى مرمى بادو الزكى حارس مرمى المنتخب المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة أمم أفريقيا عام 1986، أحد أهداف التاريخية فى الكرة المصرية.

وقاد هدف مارادونا النيل الفراعنة لفوز على الأشقاء المغاربة لم يتكرر سوى في بطولة أفريقيا 2019، في البطولة التي نجح المنتخب في إحراز لقبها بعد الفوز على الكاميرون في النهائي.

وكانت مصر قد استضافت فعاليات النسخة رقم 15 من كأس الأمم الأفريقية بالفترة من 7 إلى 21 مارس من عام 1986، باستادي القاهرة والإسكندرية، بمشاركة مصر والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق بالمجموعة الأولى، والمغرب والجزائر، وزامبيا والكاميرون بالثانية.

فاجأ المنتخب المصري جماهير استاد القاهرة بمباراة الافتتاح عندما خسر أمام السنغال بهدف نظيف، بينما تغلبت كوت ديفوار على موزمبيق بهدفين نظيفين.

في الجولة الثانية امتلأ استاد القاهرة بالجماهير المتعطشة للفوز، ووجد "الفراعنة" صعوبة بالغة في الفوز على كوت ديفوار، وانتظر شوقي غريب للشوط الثاني ليحرز الهدف الأول، وأضاف جمال عبد الحميد الثاني.

وعزز طاهر أبوزيد تأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي بهدفيه في مرمى موزمبيق بالجولة الثالثة.

وتأهل عن المجموعة الثانية كل من الكاميرون برصيد 5 نقاط والمغرب برصيد 4 نقاط. في الدور قبل النهائي، وبالتحديد في الـ17 من مارس 1986، أقيمت مباراة مصر والمغرب وحقق المنتخب المصري انتصاره التاريخي الأخير على المغرب منذ 30 عاما بالتمام والكمال، وذلك عندما احتسب الحكم الإثيوبي خطأ على مدافع الفريق المغربي مياس لمصلحة جمال عبدالحميد مهاجم مصر القناص على حدود منطقة الجزاء ليتقدم لتسديدها طاهر أبو زيد ويسددها وكأنه يضعه بيده أكثر من رائعة على يمين العملاق بادو الزاكي حارس مرمي المغرب الذي اكتفي بالفرجة على الكرة وهي تهز شباكه، محرزا هدفا ولا أروع في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسط زئير أكثر من 95 ألفا من جماهير استاد القاهرة الدولي ليعلن صعود المنتخب المصرى للمباراة النهائية.

وفي مواجهة الكاميرون التي أقصت كوت ديفوار بهدف روجيه ميلا، كافح المنتخب المصري أمام الأسود بعد التعادل السلبي بدون اهداف، والفوز بركلات الترجيح 5-4، ومثّل مصر في المباراة النهائية ثابت البطل لحراسة المرمى، محمد عمر، ربيع ياسين، على شحاتة، أشرف قاسم، حمادة صدقي، مصطفى عبده، طاهر أبوزيد، مجدي عبد الغني، محمود الخطيب، جمال عبد الحميد .