شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون العرب ضيفاً ثقيلا على الجونة بستاد خالد بشارة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الجونة نظيره المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة فى إفتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 17 هدفا.

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بإستعادة قطار الانتصارات للعودة للمركز الثالث وسط الصراع الساخن مع المصرى البورسعيدى فيما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على اثنين لتعويض النتائج السيئة للذئاب منذ بداية المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاولون العرب مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الجونة مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".