شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الأهلي ضد بالميراس .. أخبار مبشرة عن النادي البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يهتم مشجعي النادي الأهلي بقراءة معلومات عن نادي بالميراس البرازيلي قبل مباراة المركز الثالث في كأس العالم للاندية 2021 للفوز بالميدالية البرونزية، وهي مباراة الاهلي ضد بالميراس البرازيلي ، ونكشف أخبارًا مبشرة من ترتيب بالميراس فى الدوري البرازيلي ، والتى تكشف أن الفريق ليس فى أفضل حالاته.

يحتل نادي بالميراس البرازيلي المركز السابع فى ترتيب الدوري البرازيلي، بفارق 13 نقطة نادي انترناشيونال الذي يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي ويأتي نادي انترناشيونال فى المركز الأول برصيد 66 نقطة، ثم نادي فلامينجو فى المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ثم نادي مينيرو فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ونادي ساو باولو فى المركز الرابع برصيد 58 نقطة، ونادي فلومينينسي فى المركز الخامس برصيد 56 نقطة، وفى المركز مكرر فريق غريميو برصيد 56 نقطة، ويأتي نادي بالميرا س فى المركز السابع برصيد 53 نقطة.

تكشف نتائج مباريات فريق بالميراس البرازيلي أن الفريق ليس فى أفضل حالاته وأنه فاز فى مباراة واحدة فى آخر 5 مباريات من الدوري البرازيلي وتعادل فى مباراتين وخسر مبارتين، وكانت نتائج بالميرا س في الدوري الإنجليزي كما يلي:

10/1/2021 فوز بالميراس على فريق سبورت ريسيفيه بهدف دون رد.

16/1/2021 تعادل بالميراس مع فريق غيرميو بهدف لكل منهما.

19/1/2021 فوز بالميراس علي فريق كورينثيانز بعدد 4 أهداف دون رد.

22/1/2021 خسارة بالميراس أمام فريق فلامينغو بهدفين دون رد.

24/1/2021 خسارة بالميراس أمام سيارا بهدفين مقابل هدف.

24/1/2021 تعادل بالميراس مع فريق فاسكو دا جاما بهدف لكل منهما.

2/2/2021 تعادل بالميراس مع فريق بوتافوغو ريغاتاس بهدف لكل منهما.

انتشر سؤال على موقع جوجل لمتابعي كأس العالم للأندية وهو عن القارة التى يمثلها نادي بالميراس هو بطل قارة أمريكا الجنوبية وتأسس نادي بالميراس فى عام 1914 وفاز بالدوري البرازيلي 10 مرات وكذلك الأمر لفريق ليبرتادوريس الذى يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي ، ويقع نادي بالميرا س فى مدينة ساو باولو البرازيلية.