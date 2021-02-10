صحيفة بريطانية: ليفربول قد يمنع محمد صلاح من الرحيل بـ «عقد جديد».. وهؤلاء الأربعة سيغادرون بنهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، بجانب المتوقع بقاؤهم مع "الريدز" في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى اللاعب العربي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول في النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن ليفربول "قد يتلق عرضًا من أحد الأندية الأوروبية الكبرى لضم محمد صلاح نهاية الموسم الجاري وبمبلغ كبير من شأنه أن يجبر إدارة "الريدز" على التفكير فيه، مؤكدة أن النادي الإنجليزي "لن يسمح للنجم المصري بالرحيل".

وأوضحت أن ليفربول قد يُغري محمد صلاح من أجل البقاء بعقد جديد مثير للاهتمام قريبًا.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسماء اللاعبين المتوقع بقاؤهم مع ليفربول في الموسم المقبل، وهم: أليسون بيكر، كيلهير، وفان دايك، جو جوميز، المدافع الدولي التركي المعار من صفوف شالكة أوزان كاباك، والظهير الأيمن اليوناني كوستاس تسيميكاس، أندرو روبرتسون، والوافد الجديد من بريستون بن ديفيز، ولاعب الوسط أندرو روبرتسون، وجويل ماتيب، ريس فيليبس، أرنولد، نيكو ويليامز، فابينيو، تياجو ألكانتارا، جيمس ميلنر، نابي كيتا، جوردان هندرسون، دييجو جوتا، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، كورتيس جونز.

وتوقعت الصحيفة ايضاً رحيل عدد من اللاعبين، وهم: الحارس الإسباني أدريان، نات فيليبس، فينالدوم خاصة مع انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري، هذا بالإضافة إلى أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول ستسمح للاعب الهولندي فاينالدوم بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، خاصة وأنه أحد أهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.