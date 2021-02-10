بشير التابعي : الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب بايرن ..وشريف عبدالفضيل يرد: وخسر أزاي من المحلة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد بشير التابعي مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض كان بامكانه تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني حال مواجهته.

وقال "التابعي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ كما فعل الأهلي، لكان الأبيض حقق الفوز.

وأضاف: لاعبو الزمالك لديهم فنيات قوية ووجهة نظري أن الزمالك كان يمكنه الفوز، وهذا ليس كلام استعراضي.

تصريحات بشير التابعي، لم تلقى استحسان لدى لاعب الأهلي الأسبق شريف عبد الفضيل، ليرد في البرنامج ذاته، قائلًا: وكيف خسر الزمالك من المحلة؟.

واستطرد عبد الفضيل: "لماذا نفترض أن يواجه الزمالك بايرن ميونخ! عندما يذهب الأبيض إلى كأس العالم للأندية أولًا سنتحدث", معقبا: لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ لكان خسر بفارق خمس أو ستة أهداف.