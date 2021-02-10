شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة بالأهلي لتحفيز علي معلول لمباراة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة محاولات حثيثة مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة فريقه غدا الخميس ضد بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية في مباراة فريقه الأخيرة ضد بايرن ميونيخ بنصف نهائي مونديال الأندية.

من جانبه، أكد أبو عبلة طبيبب فريق النادي الأهلي أن الجهاز الفني فضل استبدال معلول في الشوط الأول بعد أن اشتكي من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحا أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي غدا الخميس.

ويعكف الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيل مكثف لمعلول وانتظار نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب بالأمس، لتحديد موقفه النهائي من المباراة سواء باللحاق بها أو استبعاده من الحسابات الفنية والاعتماد علي أيمن أشرف في قيادة الجبهة اليسرى، كما حدث في مباراة بايرن ميونيخ ، على أن يجاور ياسر إبراهيم بدر بانون في قلب الدفاع.