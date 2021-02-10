محمد زيدان: كنت ألعب أساسيًا على ليفاندوفسكي..والشناوي لا يقل شىء عن نوير

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد زيدان لاعب منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألماني السابق، أن الجانب الأهم في مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ، هو عدم خروج المباراة بنتيجة كبيرة.

وأضاف "زيدان" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الأهلي ادى اداء مشرف، وصمد.. لو كان اللقاء انتهى بنتيجة 6 أو 7 أهداف لتذكرها الناس، الفرق تنهار أمام البافاري عندما تفتح الخطوط".

وتابع: روبرت ليفاندوفسكي لا يهدر هجمات، لعبت معه في بروسيا دروتموند عام 2012 وكان يجلس أحتياطيًا وكنت أنا ألعب بشكل أساسي، إلى أن بدأ في اثبات ذاته وواصل التطور، ليفا أرقامه صعبة جدًا وبلا منازع هو المهاجم رقم واحد في العالم.

واستكمل: لعبت امام نوير وأحرزت في مرماه، وهو من الحراس ذوي الثقل في الملعب مثل عصام الحضري، ومحمد الشناوي أيضًا حارس عملاق لا يقل شىء عن نوير، الحارس الأول في أوروبا والحارس الأول في إفريقيا الشناوي.

وأختتم "زيدان" تصريحاته قائلا: كنت أتمنى أن يكون الأهلي أجرأ هجوميًا ويحاول الوصول لمنطقة الجزاء والحصول على ركلة جزاء بمهارة، كما أن بدر بانون قدم مباراة كبيرة،ولم يهاب البايرن، أزمتنا في الكرة المصرية هو عدم احتكاك اللاعب المصري بالنجوم العالميين".