بسبب "الأراجوز والهروب".. وكيل "علي معلول" يهدد بمقاضاة لاعب الأهلي السابق

الشارقة - اميمة ياسر - هدد جون إدوارد وكيل اللاعبين، باتخاذ إجراءات قانونية حال تأكده من التصريحات التي أصدرها لاعب الأهلي الأسبق محمد عمارة ضد الظهير الأيسر الحالي للفريق ذاته علي معلول.

وقال "إدوارد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": علي أرسل لي تصريحًا مكتوبًا على لسان الظهير الأيسر السابق للأهلي محمد عمارة يقول فيه إن معلول (أراجوز) في الدوري، معلول حصد ألقاب كثيرة مع الأهلي، ومن الصعب أن وصفه بذلك، أنا مصدوم.

وأضاف: معلول الذي لم يهرب من مباراة صن داونز في المباراة الشهيرة ولم يهرب من المباراة الثأرية، ولم يهرب من منتخب تونس، يأتي اليوم بعدما قدم كل شئ ممكن في مباراة الدحيل ويهرب من مبارة أمس!.

وتابع: إذا قال محمد عمارة هذا الكلام فسأعتبره تجاوز، وإذا قال إن معلول هرب فسنتخذ إجراءات التقاضي إذا كان لديه الإثبات على ذلك، أم أنه يذكر اسمه بحثًا عن الشهرة.