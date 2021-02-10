شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الأسبوع الثالث عشر.. أبرز أرقام الجولة الـ12 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح نادى الجونة مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى، أمام المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهر الأربعاء، على استاد خالد بشارة في مدينة الغردقة.

قبل انطلاق الجولة الثالثة عشر من الدورى نستعرض أبرز ما جاء في الأسبوع الـ12..

أقيمت 8 مباريات في الجولة الـ12 من الدوري، وخرجت نصف المباريات بالتعادل، بينما حسم الفوز الـ4 مباريات الأخرى، مع تأجيل مواجهة الأهلي والإسماعيلى، بسبب مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

البنك الأهلى × الجونة

واصل فريق البنك الأهلي تعادلاته، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراته أمام الجونة، فلم يقدر الفريق على تحقيق أي فوز منذ الجولة الثالثة من الدوري، حيث يعد آخر فوز للبنك كان على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة نظيفة 12 ديسمبر العام الماضي، ومع مرور فترة طويلة لم يقدر الفريق على الانتصار، حيث خاض 9 مباريات تعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

الإنتاج × أسوان

وتعادل الإنتاج الحربي أمام نظيره أسوان في مباراة كانت ملية بالإثارة والندية، حيث حصد فريق العجلات الحربية نقطة مهمة من أجل تصحيح مسار الفريق.

4 انتصارات

وفي 4 مباريات من الجولة الـ12 تم تحقيق الانتصار فيها، وكان من بينها 3 مباريات انتهت بالفوز بهدف نظيف، بينما كانت النتيجة الأكبر هي فوز الزمالك على الاتحاد بهدفين دون مقابل.

ركلات الجزاء

واحتسبت 6 ركلات جزاء في هذه الجولة من الدوري، حيث شهدت تسجيل 5 ركلات، بينما تم إهدار واحدة فقط وكانت عن طريق شادي حسين مهاجم سيراميكا، حيث سجل عاصم صلاح ودييجو رولان وأحمد سيد زيزو وشريف دابو بالإضافة إلى حسام حسن.

ضعف تهديفي

وخلال 8 مباريات في هذه الجولة تم تسجيل 13 هدفا بواقع أقل من هدفين في كل مباراة وهو ما يعكس مدى الضعف التهديفي الذي يمر به الدوري.

ويعد خالد عيد هو المدرب الأفضل والذي خطف الأنظار في هذه الجولة، بعدما استطاع أن يقود فريقه للفوز الثاني على التوالي أمام وادي دجلة خاصة بعد الانتصار في الجولة الماضية أمام الزمالك.