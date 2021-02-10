شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك اليوم .. مسحة كورونا الثانية ظهرا ومران باستاد القاهرة الثالثة عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري، مسحة للكشف عن فيروس كورونا في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، بإستاد القاهرة الدولي، قبل ساعات من مواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقب إجراء مسحة كورونا، يخوض فريق الزمالك، مرانه الرئيسي على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث قرر الجهاز بقيادة البرتغالي باتشيكو، نقل تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، لتقام بإستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا، بدلا من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقرر باتشيكو إقامة مران اليوم بإستاد القاهرة، ليعتاد لاعبي الزمالك علي أرضية الملعب قبل مواجهة بطل الجزائر بساعات قليلة في أولي مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

ويراقب الجهاز الفني للزمالك الأوضاع داخل نادي مولودية الجزائر عن كثب خاصة بعد إجراء تعديل في تشكيل الجهاز الفني لبطل الجزائر، قبل أيام قليلة من موقعة أفريقيا مما قد يغير في طريقة اللعب المعتادة للفريق.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل رحلة مولودية الجزائر بالقاهرة منذ الوصول وحتى المغادرة حيث تصل البعثة إلى القاهرة في الثامنة والربع مساء الغد، ثم تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وتتجه لمقر الإقامة في أحد فنادق القاهرة الكبرى بجوار استاد الكلية الحربية.

ويخوض الفريق الجزائري مرانه الأساسي والوحيد في القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، بإستاد القاهرة، وهو نفس توقيت إقامة المباراة، وذلك وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تقضي بخوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي على ملعب اللقاء قبل إقامته بـ 24 ساعة.