شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لمصابى بيراميدز قبل السفر لكوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، اختبار طبى أخير لمصابى الفريق، من أجل تحديد موقفهم من مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يتم تحديد لاعبى بيراميدز المسافرين إلى ابيدجان بعد الاختبار الطبى الأخير الذى سيُجريه الجهاز الطبى للمصابين، لاسيما وإن هناك عدد كبير من اللاعبين تعرضوا للإصابة فى الفترة الأخيرة، كما تعرض عمر جابر للإصابة بفيرس كورونا.

وأصبح من الصعب لحاق عبد الله السعيد ورمضان صبحى ببعثة الفريق المتوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث كشف مصدر بالجهاز الفنى لبيراميدز إن عبد الله السعيد مازال يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، ومعاناة رمضان صبحى من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، لافتًا إلى إن الجهاز الطبى يبذل قصارى جهده من أجل العمل على لحاق الثنائى ببعثة الفريق إلا إن الأمر يكاد يكون صعبًا.

واتفق الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مع إدارة بيراميدز على أن تغادر بعثة الفريق الكروى الأول القاهرة فى الواحدة ظهر الخميس المقبل، متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية على متن طائرة خاصة، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية.