شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يستغنى عن 7 نجوم من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على أسماء الراحلين عن الفريق الإنجليزي حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم، خلال نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد الأداء الهزيل الذي يقدمه الريدز خلال المباريات الماضية.

وكشف موقع ميرور البريطاني، أسماء الراحيلن عن قلعة الأنفليد، وهم: المهاجم البلجيكي، أوريجي، و نات فيليبس، و نيكو ويليامز على سبيل الإعارة، وفينالدوم، وتشامبرلين، شاكيري، و أدريان.

تشامبيرلين وشاكيري يرحلان عن ليفربول نهاية الموسم