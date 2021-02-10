ميدو يهاجم "حسين الشحات وكهربا": بلاش تاخدوا اللقطة على حساب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن فوز النادي الأهلي على بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية يعني الكثير بالنسبة للجماهير ويعتبر فرصة لتعويض الأداء المرتعش أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

وعن قرار الفيفا بحرمان حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية بين الأهلي وبالميراس، قال "ميدو": لا استطيع اللوم على أبو تريكة بسبب عقوبة كهربا والشحات.

وأضاف "ميدو" خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": حسين الشحات وكهربا ذهبوا لمصافحة أبو تريكة بحثًا عن اللقطة الحلوة والشو"، معقبًا: بلاش تاخدوا اللقطة الحلوة لجمهور السوشيال ميديا على حساب النادي الأهلي.

واستكمل: كهربا دايما بيدور على لعب الكورة واللقطة الحلوة قبل أي شيء.

وتابع: من هاجمني أمس من انفراد أوضة اللبس بشأن واقعة حسين الشحات وكهربا مدين لي بالإعتذار اليوم، ومسئولو النادي الأهلي غير سعداء بتصرف الشحات وكهربا.