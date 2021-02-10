شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظ الإسماعيلية يساند الدراويش قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء فريق الاسماعيلى بقيادة دراجان يوفيتش استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانهم الأخير على ملعبهم ثم يعلن يوفيتش قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ومن المقرر أن يحضر اللواء شريف فهمى بشارة محافظة الاسماعيلية المران الاخير للدراويش لدعم فريق الكرة للعودة للنتائج المتميزة فى الدورى، ومن المقرر أن يتواجد أعضاء اللجنة الفنية للقلعة الصفراء برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى فى حضور المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن الاسماعيلية وشقيق المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى.

على صعيد أخر، يترقب النادى الإسماعيلى وصول مدرب بوسنى يتولى منصب المدرب العام فى جهاز البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، حيث وافقت اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى على تعيين مدرب عام بوسنى بجهاز دراجان يوفيتش بناء على رغبة الأخير، فيما سيتواجد عطية صابر بمنصب المدرب المساعد

وقاد يوفيتش فريق الإسماعيلى فى لقاء وحيد منذ تسلمه المهمة وخسر أمام سموحة بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل بالجولة 11 للدوري.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان استبعاد الثنائى أحمد العجوز مدير الكرة وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى من الجهاز المعاون البوسنى دراجان يوڤيتش آخر المدربين الاجانب فى الدراويش المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وكان الإسماعيلى قد قرر إقالة طارق ابو الليل المدير الإدارى للفريق.

وفى سياق مختلف، قاد أحمد الدهراوى، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى الجديد، تدريبات حراس فريقه بعد توليه المسئولية خلفاً لسعفان الصغير الذى رحل عن منصبه، وشهد التدريب وجود عبد الرحمن صلاح حارس مرمى فريق 99 الذى شارك بالمران استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى.

وأظهرت قرعة كأس مصر دور الـ 32، عن مواجهة الإسماعيلى مع فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع، ويعد لافيينا هو الفريق رقم 70 الذى يواجه الدراويش بمنافسات بطولة كأس مصر.