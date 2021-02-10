مانشستر يونايتد يتأهل إلى ربع نهائي كأس إنجلترا

المنامة - ياسر ابراهيم - احتاج مانشستر يونايتد إلى وقت إضافي لتخطي عقبة ضيفه وست هام 1-0 وبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد.



وهي المرة السابعة توالياً الذي يبلغ فيها فريق "الشياطين الحمر" هذا الدور.



وأراح مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير صانع ألعابه البرتغالي المتألق برونو فرنانديز والمهاجم المخضرم الأورغوياني إدينسون كافاني (شاركا أواخر المباراة) ووضعهما على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين غاب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بداعي إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد إيفرتون (3-3) في الدوري السبت وسيغيب على إثرها لبضعة أسابيع كما كشف ناديه.



سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب في مطلع المباراة من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي.



ثم تعرّض وست هام لضربة قوية بإصابة قطب دفاعه الإيطالي ا أوغبونا في كاحله إثر كرة مشتركة مع الفرنسي أنتوني مارسيال بعد مرور ربع ساعة فلم يكمل المباراة.



وسنحت الفرصة الأولى ليونايتد من ركلة ركنية تطاول لها المدافع السويدي فيكتور ليندلوف برأسه لكن فابيانسكي لمسها بأطراف أصابعه فارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت (27).



ووجد يونايتد صعوبة في اختراق دفاع وست هام المنظم واضطر مدربه إلى إشراك الأسلحة الثقيلة في الشوط الثاني للمباراة لكن على الرغم من ذلك نجح الفريق اللندني في فرض وقت إضافي.



وتمكن الاحتياطي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي من تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من ماركوس راشفورد.



وكان بورنموث من الدرجة الأولى أخرج بيرنلي من الممتازة بالفوز عليه بهدفين نظيفين في وقت سابق الثلاثاء.



ويستكمل هذا الدور الأربعاء، فيلتقي في أبرز المباريات إيفرتون مع توتنهام، في حين تسحب قرعة ربع النهائي مساء الخميس.



المصدر: فرانس برس