شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: ليفربول سيمنح محمد صلاح عقداً لا يمكن رفضه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر موقع صحيفة ميرور البريطاني، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل الذي ترددت أنباء في الآونة الأخيرة برحيله لأحد قطبي الكرة الإسبانية سواء ريال مدريد أوبرشلونة.

وقال التقرير، إن ليفربول سيمنح النجم المصري محمد صلاح، عقدا جديدا مثيراً للاهتمام، لا يمكن رفضه خلال الفترة المقبلة، مما يجعل «مو» يرفض الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد التقرير، أن فريق الريدز يمر بموسم فوضوي إلى حد ما مليء بمشكلة تلو الأخرى، مع تأثيرات الضربة القاضية مما يعني أن ما كان متوقعًا أن يكون تحديًا آخر على اللقب قد تحول بدلاً من ذلك إلى خسارة للمراكز الأربعة الأولى.