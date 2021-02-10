تضم قائمة الأهلي المشاركة فى مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية أو مباراة الميدالية البرونزية الأن 21 لاعبًا بعد استبعاد كهربا والشحات وهم:

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث عشاق النادي الأهلي عن قائمة الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية 2021 بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا FIFa استبعاد محمود كهرباء و حسين الشحات لاعبي الأهلي من المشاركة فى مباراة الأهلي وبالميراس بسبب اختراقهما الفقاعة الطبية ومصافحة أبو تريكة مشجعين للأهلي.

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد «كهرباء والشحات» والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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