شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد «كهرباء والشحات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث عشاق النادي الأهلي عن قائمة الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية 2021 بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا FIFa استبعاد محمود كهرباء و حسين الشحات لاعبي الأهلي من المشاركة فى مباراة الأهلي وبالميراس بسبب اختراقهما الفقاعة الطبية ومصافحة أبو تريكة مشجعين للأهلي.
تضم قائمة الأهلي المشاركة فى مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية أو مباراة الميدالية البرونزية الأن 21 لاعبًا بعد استبعاد كهربا والشحات وهم:
حراسة المرمى : محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – سعد سمير – بدر بانون –محمد هاني– أحمد رمضان "بيكهام" – علي معلول.
خط الوسط الدفاعي : عمرو السولية– أكرم توفيق– أليو ديانج – حمدي فتحي.
خط الوسط الهجومي : محمد مجدي قفشة – جونيور أجايي – طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم : محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا – مروان محسن.
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