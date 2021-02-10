شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي السابق: «العالم احترم الأحمر أمام البايرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي السابق، بظهور الأحمر القوي امام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سيزا عبر سكايب لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: «بايرن ميونيخ فاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى أنه أحد أهم اندية العالم».

وأشار: «أعتقد ان فايلر اذا كان مديرا فنيا للأهلي حاليا، لكان هناك تشكيل مختلف أو اختيارات مختلفة بين اللاعبين، موسيماني مدرب جيد وخاض مواجهة بايرن ميونيخ بطريقة لعب مميزة».

واستكمل: «محمد هاني قدم مباراة مميزة مع خط الدفاع وأيمن اشرف وبانون والسولية يستحقون الإشادة».

وأشار: «بايرن ميونيخ خاض الشوط الاول بضغط كبير على دفاع الأهلي وموسيماني خاض المباراة بالطريقة الأفضل».

واتم كلماته: مفاوضات بيراميدز مع فايلر مجرد شائعات وهم يملكون حاليا مدرب أرجنتيني مميز.