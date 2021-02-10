شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يشكر تركي آل الشيخ بعد دعم الفريق بـ٣ مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إلتقى هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال، ببلال نظير مندوب الرئيس الفخري لنادي الهلال المستشار تركي آل الشيخ، وذلك قبل مغادرة المندوب للسودان بساعات، حيث أمّن الطرفان على سير العمل بصورة جيدة وفقاً للخطة الموضوعة بين النادي وال الشيخ بإقتراب إنتهاء المرحلة الأولى المتفق عليها مسبقاً بإستجلاب المحترفين والتعاقد معهم لدعم الفريق فنياً ، والتعاقد كذلك مع شركة ( Kappa ) الإيطالية المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية لتجهيز أطقم الفريق.

وأكد بلال نظير خلال إجتماعه بالسوباط أن الشركة أرسلت جميع أطقم الفريق والتي ستصل بعد غدٍ إلى العاصمة الخرطوم، هذا وكشف بلال نظير أن آخر إتفاق في المرحلة الأولى هو إضاءة إستاد الهلال بمواصفات عالمية، مبيناً أن الإضاءة بصدد تصنيعها وتجهيزها حالياً من الشركة الإسبانية والتي شارفت على الإنتهاء، ومن المنتظر وصولها مباشرة بعد إنتهاء التصنيع .

وأكد أن تكلُفة المرحلة الأولى وصلت إلى أكثر من (٣) مليون دولار أمريكي؛ ناقلاً حديث المستشار بأن المرحلة الثانية لدعم النادي وتطويره ستبدأ عقب زيارة تركي آل الشيخ للسودان في الفترة المقبلة..