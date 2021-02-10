شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل مانشستر يونايتد، بصعوبة بالغة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التغلب على ضيفه وست هام بهدف دون رد، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 98. تعرض وست هام لضربة مبكرة بعد إصاتبة مدافعه أوجبونا في الكاحل في الدقيقة 12، بعد تدخل عنيف من مارسيال ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه ديوب.