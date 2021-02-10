شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فايلر : مفاوضات بيراميدز «شائعات»..والأهلي قدم مباراة رائعة أمام البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال ديفيد سيزا مدرب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر قدم مباراة رائعة واداء منظم أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف ديفيد سوزا خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«بايرن ميونخ واحد من أفضل فرق العالم، وفاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى ذلك».

وأردف:«أوروبا تتحدث اليوم عما قدمه الأهلي أمام بايرن ميونخ بالأمس، موسيماني مدرب جيد وخاض مواجهة البايرن بطريقة مميزة، ولو كان فايلر مكانه للعب بنفس الطريقة فهي الأمثل أمام فريق بحجم البايرن».

وتابع :«محمد هاني قدم مباراة مميزة مع خط الدفاع والسولية وبانون وأيمن أشرف، يستحقون الإشادة، ونتواصل دائما مع ميشيل يانكون ونشيد بما يقدمه مع الشناوي، ومستويات الحراس المميزة للأهلي».

وأتم :«مفاوضات بيراميدز مع فايلر مجرد شائعات، وهم يملكون مدرب أرجنتيني مميز».