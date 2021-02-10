شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: موسم وحيد يتبقي في عقد عبدالله جمعة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن عبدالله جمعة يبتقى له موسم وحيد في عقده مع الزمالك، واللاعب يرغب في البقاء بالقلعة البيضاء.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«يحق لعبدالله جمعة الدخول في مفاوضات مع اندية أخرى في يناير المقبل».

وأردف: «الزمالك يرغب في استمرار عبدالله جمعة، واللاعب يرحب بالتجديد لكن لم يتم الحسم».

كما تحدث عن محمد شريف، قائلأً :«محمد شريف تلقى عروضا كثيرة في مصر وخارجها، قبل التجديد لكنه تمسك باللعب للاهلي».

وتابع :«وليد ازارو تعرض لضغوط كبيرة من اشخاص في الاعلام وعلى السوشيال ميديا، أثناء فترة تواجده مع الأهلي، وكان هناك عروض كثيرة من داخل مصر لضمه في الفترة الماضية» ولكنه سعيد بالتواجد في الاتفاق السعودي«.