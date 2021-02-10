شكرا لقرائتكم خبر عن تيكسيرا يعوض كيم في النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في الوقت الذي كانت الأنباء في الأيام الماضية تؤكد اقتراب نادي الهلال التعاقد مع البرازيلي تيكسيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الأحد الماضي دون إتمام نادي الهلال لإجراءات التعاقد مع اللاعب، إذ أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي النصر، أن إدارة الدكتور صفوان السويكت بحثت عن لاعب بديل للكوري كيم الذي تعرض للإصابة التي أبعدته عن الفريق النصراوي لنهاية الموسم الحالي، ومن المحتمل إنهاء الملف بلاعب تنطبق عليه شروط لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن ملف اللاعب البرازيلي تيكسيرا ضمن الخيارات النصراوية، والأقرب للتعاقد معه خلال الأيام القادمة، والمفاوضات لا زالت جارية معه من أجل إتمام صفقة انتقاله للعالمي.

وكشف المصدر نفسه أن إدارة النصر لم تتلق أي شيء رسمي أو رسائل أو إنذارات بما يتعلق بمنع تسجيل اللاعبين على ثلاث فترات كما تردد في الأيام الماضية، وأن حقوق اللاعب البرازيلي مايكون مجدولة حسب العقد وليس هناك أي خلاف بذلك.