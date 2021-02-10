شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي «كامل الدسم» قبل الاتحاد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فرض مدرب الأهلي فلادان السرية التامة على تحضيرات فريقه لمواجهة الاتحاد غدا على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحرص على تجهيز الفريق فنيا ومعنويا للقاء الديربي، من خلال المناورات الكروية في الأيام الماضية، ويطمح المدرب فلادان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وتشهد صفوف الفريق الكروي تكاملاً عناصرياً بجاهزية كافة اللاعبين لمواجهة الاتحاد، ويعيش اللاعبون حالة نفسية جيدة قبل لقاء الديربي بعد الفوز على الوحدة 4/2 في الجولة الماضية.