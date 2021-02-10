اخبار الرياضه

الأهلي «كامل الدسم» قبل الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي «كامل الدسم» قبل الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرض مدرب الأهلي فلادان السرية التامة على تحضيرات فريقه لمواجهة الاتحاد غدا على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير للمحترفين، وحرص على تجهيز الفريق فنيا ومعنويا للقاء الديربي، من خلال المناورات الكروية في الأيام الماضية، ويطمح المدرب فلادان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وتشهد صفوف الفريق الكروي تكاملاً عناصرياً بجاهزية كافة اللاعبين لمواجهة الاتحاد، ويعيش اللاعبون حالة نفسية جيدة قبل لقاء الديربي بعد الفوز على الوحدة 4/2 في الجولة الماضية.
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا