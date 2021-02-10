شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة العميد للاعبين: هاتوا نقاط الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينهي مدرب الاتحاد كاريلي اليوم (الأربعاء) مخططاته الفنية لمواجهة الديربي أمام الأهلي غدا (الخميس) على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستكون الحصة التدريبية خفيفة وتشمل تطبيق بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء الديربي، واستقر المدرب كاريلي على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة الأهلي من خلال المناورة الكروية التي أجراها أمس، واعتمد النهج الفني المناسب للقاء الديربي.

من جانبه، طلب رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي من اللاعبين مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري، ووعدت الإدارة الاتحادية اللاعبين بمكافأة تحفيزية في حال تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أمام المنافس التقليدي الأهلي في اللقاء المرتقب.