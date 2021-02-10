شكرا لقرائتكم خبر عن أنسيلمو يقلق الوحداويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخضع النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس المحترف في صفوف الفريق الوحداوي لعلاج طبيعي مكثف من أجل تجهيزه لمواجهة الفيصلي بعد غد (الجمعة)، ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد تقرر أن يقدم الجهاز الطبي مساء اليوم (الأربعاء) تقريرا طبيا عن إصابة اللاعب، إذ يعول الوحداويون عليه في المواجهات القادمة.

ميدانيا، طالب المدرب محمود الحديد كافة اللاعبين نسيان المرحلة الماضية بكافة أحداثها والتركيز على المواجهات القادمة، التي من خلالها في حالة الفوز، احتلال مركز متقدم في سلم ترتيب الدوري، لأن الفرصة لا زالت في أيدينا، وشهدت التدريبات التركيز على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تضيع مكتسبات الشوط الأول في المباريات من خلال مشاركة محاور وربط الخطوط دفاعا ووسطا وهجوما واللعب بلمسة واحدة والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية المكلفة.