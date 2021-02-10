أزمة الشحات وكهربا .. ميدو : هناك لوم أيضاً علي أبو تريكة

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على إيقاف ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، ومنعهما من المشاركة مع الفريق في مواجهة بالميراس البرازيلي بسبب مصافحتهما محمد أبو تريكة.



وقال ميدو، خلال برنامجه «أوضة اللبس» على قناة «النهار»: «اللوم الأكبر بعد واقعة إيقاف الشحات وكهربا علي اللاعبين نفسهم الذين خالفوا قواعد البطولة، لكن هناك لوم أيضاً علي أبو تريكة، «كان من الممكن أن يصافحهم من بعيد».



وأضاف ميدو: «لا أستطيع اللوم علي أبو تريكة بسبب عقوبة كهربا والشحات، اللوم الحقيقي علي اللاعبين الذين بحثوا عن اللقطة.. موقف حسين الشحات وكهربا بعد مباراة البايرن "انعدام مسؤولية" وأفقد الأهلي اثنين من أهم لاعبيه في مباراة بالميراس».



وتابع: «اللقطة التي يبحث عنها البعض» كلفت الأهلي خسارة اثنين من أهم لاعبيه أمام بالميراس.. كهربا لاعب كورة كويس جدا، لكنه دايما بيدور علي لعب الكورة و«اللقطة الحلوة"».

وواصل: «هناك استياء من مسؤولي الأهلي من تصرف الشحات وكهربا بعد مباراة البايرن، والذي أفقد الأهلي اثنين من أهم لاعبيه أمام بالميراس».