أمن الفيفا يمنع «كهربا والشحات» من مغادرة الغرفة الخاص بهما في فندق الإقامة

الشارقة - اميمة ياسر - منعت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، من الاختلاط بباقي أعضاء بعثة الفريق ومنعتهما من مغادرة الغرفة الخاص بهما في فندق الإقامة.

وخصصت اللجنة المنظمة، رجال أمن من الفيفا للوقوف أمام باب غرفتي كهربا والشحات في فندق إقامة بعثة الأهلي لمنع تحركهما وذلك بسبب مصافحتهما لـ محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، وذلك بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ الألماني.

وكانت قد قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، إيقاف ثنائي الأهلي، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا» بسبب مصافحتهما لـ محمد أبو تريكة، لاعب الفريق السابق، وذلك بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ الألماني.

وكان النادي الأهلي تلقى خسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على ملعب «الريان» في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبعد نهاية المباراة، توجه الشحات وكهربا إلى المدرجات لمصافحة محمد أبو تريكة الذي تواجد في مدرجات ملعب الريان، وهو الأمر الذي يعد خرقا لقواعد الفقاعة والإجراءات الاحترازية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الخاص بمونديال الأندية.

وتلقت بعثة الأهلي، إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤكد فيه حرمان كلا من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية بعد مصافحة محمد أبو تريكة بعد نهاية لقاء البايرن.

وكانت اللجنة المنظمة طلبت من بعثة الأهلي أن يخضع الثنائي لمسحة عاجلة مع عزلهما في الغرف بشكل منفرد خاصة بعد اختراق قواعد الفقاعة، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي معاقبتهما بمنعهما من المشاركة ف مواجهة بالميراس البرازيلي.