شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يبدأ برنامجا تأهيليا للعودة للتدريبات الجماعية فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أحمد ياسر، مهاجم فريق البنك الأهلي، في البرنامج التأهيلى اليوم استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في أوتار الأنكل، والتى على إثرها وضع قدمه في الجبس لمدة 10 أيام تحت إشراف الجهاز الطبى.

ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الخميس على استاد السكة الحديد ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وغاب عن المران الجماعي التونسى محمد مثناني ومحمد مجدي الذى بدأ تنفيذ برنامج التأهيل ما بعد الإصابة، وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمد كوفي الذي خضع لتدريبات منفردة أمس الثلاثاء.

وفى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصري خضع فريق البنك الأهلي لمسحة كورونا التى تسبق مباراة وادى دجله القادمة.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلى أمام لجونة، والتى جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.