شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: استياء لاعبى الزمالك بسبب المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة عن وجود حالة من الاستياء بين لاعبى فريق الكرة بنادى الزمالك، من الأسلوب الذى تتبعه إدارة الكرة، بتفضيل بعض اللاعبين على البعض، مع منحهم امتيازات عن غيرهم، مما أدى لإحداث حالة من اللغط والبلبلة داخل صفوف الفريق.

وأوضح شبانة، في برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365"، أن بعض لاعبى الزمالك، تحدثوا عن وجود مجاملات واضحة وصارخة تحدث داخل صفوف الفريق، أدت لاستياء البعض منها، وكان أبرزها مكافآة محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى بدخوله قائمة مباراة الاتحاد السكندرى، بدلاً من استمرار معاقبته بعد التصريحات التي أدلى بها على الهواء وتجاهل خلالها زميله بالفريق محمد أبو جبل، مؤكدًا أن محمد الشناوى حارس الأهلى أفضل حارس في مصر، ثم دخل في مشادة مع شقيق أبو جبل على السوشيال ميديا، ليدخل بعدها قائمة المباراة ويتم استبعاد محمد عواد رغم التزامه، الأمر الذى دفع الأخير للتعبير عن استيائه عبر صفحته على إنستجرام وكتب: "إن سألوك عن العدل فى بلاد المسلمين قل لهم مات عمر".

وتابع شبانة تصريحاته أن الأمر زاد سوءًا عندما حصل الدولى التونسى فرجانى ساسى على راحة من التدريبات وسافر في إجازة قصيرة إلى بلاده تونس، بعد إيقافه بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة غزل المحلة، وعاد اللاعب أمس الاثنين وشارك في التدريبات بشكل طبيعى، مما دفع بعض اللاعبين للشعور بالظلم داخل الفريق.