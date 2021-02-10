شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كهربا وحسين الشحات فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التى أجراها ثنائى الأهلي حسين الشحات وكهربا سلبية، بعدما تقرر إجرائهما مسحة اليوم، الثلاثاء، بعد اختراق الفقاعة الطبية للفريق المتواجدة حالياً في قطر للمشاركة في كاس العالم للأندية، لكن الثنائي لن يشارك مع الأهلي في مباراة بالميراس البرازيلي بعد غد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، بسبب قرار اللجنة المنظة لبطولة كأس العالم للأندية باستبعاد الثنائي بسبب اختراق قواعد الفقاعة، وقيامهما بمصافحة بعض الجماهير عقب مباراة بايرن ميونيخ أمس.

وأجرى حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الأهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء داخل مقر إقامة الفريق، والتزما بالتواجد كلا في غرفته، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلى.

وقال الأهلي، في خبر رسمي عبر موقعه الإلكترونى: "تلقت بعثة الأهلي من اللجنة المنظمة للمونديال طلبا بإخضاع الثنائي كهربا والشحات لمسحة طبية، بعد أن توجهها بشكل عفوى أمس لمصافحة الجماهير في المدرجات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

يذكر أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية أبدت ملاحظة أيضا أمس على تأخر نادي بايرن ميونخ فى البقاء بالملعب عقب إجراء لاعبيه عمليات الإحماء قبل المباراة، وأيضا تأخر مغادرتهم الاستاد عقب انتهاء اللقاء.