شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: مواجهة الأهلى لـ بالميراس أصعب من البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الإعلامى محمد شبانة أن يكون فريق بالميراس البرازيلى ندًا قويًا لفريق الأهلى، بل وأكثر قوة من بايرن ميونخ الألمانى، فى مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى قطر، لافتًا إلى إن الفريق البرازيلى ستكون ليه الرغبة فى تحقيق المركز الثالث ولم يستسلم بسهولة أمام المارد الأحمر.

ويلتقى الأهلى مع بالميراس في الخامسة مساء غداً، الخميس، بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشدد شبانة فى برنامجه "مع شبانة" عبر تليفزيون ”الخليج 365” على لاعبى الأهلى بأن يتحلوا بالثقة فى النفس، والرغبة فى تحقيق الفوز على الفريق البرازيلى، لافتًا إلى إن الأهلى كان ينقصه الثقة أمام البايرن، لتقديم مستوى مميز، قائلاً: "الطبيعى الأهلى يخسر من بايرن ميونيخ، لإنه أقوى فريق فى العالم لكن إذا كان تحلى اللاعبون بالثقة لقدموا أداء مميزا".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.