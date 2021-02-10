شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: الأهلي صمد أمام فريق دمر شباك أقوى فرق العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم المصري محمد زيدان، لاعب دورتموند ومنتخب مصر الأسبق، بأداء الأهلي أمام البايرن، موضحا أنه يحسب للأهلي أنه صمد وخرج بنتيجة مقبولة أمام أقوى فريق في العالم.

وأوضح زيدان في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس: "لعبت بجوار ليفاندوفيسكي في دورتموند موسم 2011، وأداؤه تطوير بشكل كبير، ولولا إصابة على معلول كان يمكن للأهلي العودة في المباراة أمام البايرن".

وأكمل نجم الدوري الألماني سابقا: "الأهلي نجح في التماسك أمام فريق دمر أقوى الفرق الأوروبية بنتائج كبيرة، ونوير حارس عملاق لكني سجلت في شباكه حينما كان حارسا لفريق شالكه، وسبق لى التسجيل في مرمى بايرن ميونخ 4 أهداف خلال احترافي في البوندسليجا".

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المحدد لها غدا الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زى الفريقين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الطبية والتسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الأهلي يلتقى بالميراس في الخامسة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.