اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها  المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021  فى مقدمتها ، الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية

الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس.

الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا

صرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا

 

 

الاهلي يكشف خضوع الشحات وكهربا لمسحة طبية في المونديال

أجرى حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الاهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء داخل مقر إقامة الفريق والتزما بالتواجد كلا في غرفته وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلي.

الاهلي يكشف خضوع الشحات وكهربا لمسحة طبية في المونديال

 

طاهر محمد طاهر يحجز مكانه فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس

حجز طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، مكانه بقوة فى تشكيل القلعة الحمراء أمام بالميراس البرازيلى فى لقاء  تحديد الفائز ببرونزية كأس العالم اللأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل .

طاهر محمد طاهر يحجز مكانه فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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