شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 فى مقدمتها ، الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية

الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس.

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا

صرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.