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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر.
اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر
استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.
الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا
صرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.
شارك أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من تدريبات الكرة، بالمران الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تعافى بن شرقي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.
الاهلي يكشف خضوع الشحات وكهربا لمسحة طبية في المونديال
أجرى حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الاهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء داخل مقر إقامة الفريق والتزما بالتواجد كلا في غرفته وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلي.
طاهر محمد طاهر يحجز مكانه فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس
حجز طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، مكانه بقوة فى تشكيل القلعة الحمراء أمام بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد الفائز ببرونزية كأس العالم اللأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل .
تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس.