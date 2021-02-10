أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر.

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا

صرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.