شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 / 2 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة الجونة والمقاولون العرب على ستاد خالد بشارة في افتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب

تقام مباراة الجونة والمقاولون العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 17 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.