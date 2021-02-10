شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف على تليفزيون الخليج 365 كواليس جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى بعد الخسارة من البايرن والان مع تفاصيل الخبر
وقال شبانة في برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365"، إن الخطيب أكد للاعبي الفريق أنهم اجتهدوا وكافحوا أمام عملاق أوربا والعالم، لكن في النهاية فاز من يمتلك إمكانيات فنية عالية وقدرات خاصة ولديه حلول كثيرة.
وأضاف شبانة أن الخطيب أوضح للاعبي الأهلي أنهم بذلوا مجهودا كبيرا وخسروا بشرف بدليل تصفيق الجماهير لهم عقب الخسارة في ملعب المباراة، وشدد لهم عى أن الفرصة ما زالت قائمة أمامهم من أجل تحقيق ميدالية برونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي بعد غد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الشتوية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.