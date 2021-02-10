شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف على تليفزيون الخليج 365 كواليس جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى بعد الخسارة من البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة كواليس الجلسة السريعة التى عقدها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع لاعبي الفريق عقب الخسارة من بايرن ميونيخ أمس، الإثنين، في كأس العالم للأندية من أجل الشد من أزرهم عقب الخسارة من فريق البايرن بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال شبانة في برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365"، إن الخطيب أكد للاعبي الفريق أنهم اجتهدوا وكافحوا أمام عملاق أوربا والعالم، لكن في النهاية فاز من يمتلك إمكانيات فنية عالية وقدرات خاصة ولديه حلول كثيرة.

وأضاف شبانة أن الخطيب أوضح للاعبي الأهلي أنهم بذلوا مجهودا كبيرا وخسروا بشرف بدليل تصفيق الجماهير لهم عقب الخسارة في ملعب المباراة، وشدد لهم عى أن الفرصة ما زالت قائمة أمامهم من أجل تحقيق ميدالية برونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي بعد غد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.