شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلونى يواصل التأهيل فى الجيم استعدادا لمباراة المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو الحلوانى، صانع ألعاب فريق أسوان، التأهيل في الجيم لرفع اللياقة البدنية، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة فريقة أمام المقاولون العرب ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تمكن اللاعب من المساهمة في صناعة 6 أهداف لزهرة الجنوب التي أحرازها حتى الآن.

ودخل فريق أسوان في سلسلة تعادلات طويلة منذ تولى علاء عبد العال المسئولية الفنية للفريق خلفاً لسامي الشيشيني، بعد إقالته من تدريب أبناء الجنوب لتراجع النتائج.

وخاض علاء عبد العال 5 مباريات تعادل فيها جميعاً، ليفقد 10 نقاط من أصل 15 نقطة، لينتهي الأمر بالفريق في المركز الـ 14.

وبدأ علاء عبد العال مسيرته مع أسوان في مباراة غزل المحلة، حيث تعادل مع زعيم الفلاحين بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجدداً مع الزمالك سلبياً، ثم تعادل مع وادي دجلة، وسيراميكا والإنتاج.

وسجل لاعبو أسوان تحت قيادة علاء عبد العال 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى أيضاً. وعن كثرة التعادلات قال علاء عبد العال: "نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس. لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة".

وأضاف: "لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل، وزاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق".

ويحتل أسوان أسوان المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.