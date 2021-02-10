شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن التجديد لفرجانى ساسى: لازم تكون فى حدود الموارد المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على ملف تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، مؤكدًا أن هناك رغبة من الإدارة فى التجديد للاعب، خاصة أنه يعد من الركائز الأساسية بالفريق، كما أن هناك رغبة من ساسى فى التجديد أيضًا.

وأضاف هشام إبراهيم خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" أن المفاوضات مع فرجانى ساسى ما زالت مستمرة حول تجديد تعاقده، قائلاً: "دى علاقة بين طرفين ولازم وتكون في حدود الموارد المتاحة للنادى، ويكون فى توازن حتى يرتضى اللاعب، خاصة وإن الطرفين لديهم الرغبة فى تجديد العلاقة التعاقدية".

وأردف نائب رئيس الزمالك أن اللجنة تسعى لتوفير كافة طلبات فريق الكرة وكذلك جميع الألعاب الرياضية بالنادى، لافتًا إلى إنه سيتم توفير طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال استعدادًا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وتعتبر تلك المواجهة هي ثاني مباريات الزمالك بدور المجموعات الأفريقي حيث يبدأ الزمالك مشواره الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

تابع هشام إبراهيم تصريحاته، إن التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى لم يكن مقتصرًا على انشاء فرع النادى بالسادس من أكتوبر فقط، بل إنه تعاقد لجميع الانشاءات التى سيحتاجها الزمالك فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى إن العمل بهذا البروتوكول سيتم فى غضون شهر.

وعن حقيقة تعاقد الزمالك مع شركة ملابس جديد، أكد نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى، إنه لم يتم التعاقد بشكل رسمى مع شركة ملابس، وتلقينا العديد من العروض وفتحنا المناقصة لتجهيز ملابس جديدة للفريق للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا ومن المنتظر أن تصل خلال يومين.