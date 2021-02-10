شكرا لقرائتكم خبر عن مولر قبل نهائى كأس العالم للأندية: نتطلع لإضافة بطولة أخرى إلى البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ، إنه يتطلع إلى الفوز ببطولة أخرى يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يواجه البافارى نظيره تايجرز أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية.

وأبرز حساب بايرن ميونخ الألماني تغريدة لاعبة توماس مولر، عبر حسابه بموقع تويتر:"من الرائع دائمًا المنافسة على البطولات الكبيرة مثل كأس العالم للأندية، نحن نتطلع إلى مباراة الخميس لإضافة بطولة أخرى إلى تاريخ البايرن عقلية الأبطال".



بايرن ميونخ عبر تويتر

يشار إلى أن تايجرز فاز بدوري أبطال الكونكاكاف 2020 مما أكسبه مكانًا في ربع النهائي، في حين أن فوز بايرن ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019/20 منحه مكانًا في نصف النهائي.

وقاد المدرب هانزي فليك فريق بايرن ميونخ للفوز على النادي الأهلي بطل مصر وممثل قارة أفريقيا بنتيجة 2-0 ليحجز مكانه في المباراة النهائية، في حين حقق فريق تايجرز انتصاراته على فريق أولسان هيونداي الكوري بطل آسيا وبالميراس الفائز بكأس ليبرتادوريس ليتأهل إلى النهائي، ليصبح أول فريق من الكونكاكاف يصل للنهائي.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد تايجرز أونال في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية بقطر.