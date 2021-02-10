شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم كهربا والشحات بسبب اختراق الفقاعة الطبية فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريم ثنائي الفريق محمود كهربا وحسين الشحات، بسبب اختراقهما الإجراءات الاحترازية المتبعة في بعثة الفريق المتواجدة حالياً في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في الأهلي إن عبد الحفيظ قرر تغريم الثنائي بعدما صافحا بعض الجماهير عقب مباراة بايرن ميونخ أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، خاصة أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت استبعاد الشحات وكهربا من مباراة بالميراس بعد غد لتحديد المركزين الثالث والرابع، بسبب تصرفهما واختراق الفقاعة الطبية التي يتم تطبيقها في نظام البطولة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.. وخسر الأهلي من بايرن ميونخ أمس بثنائية نظيفة ليلتقي مع بالميراس بعد غد.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حرم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، من المشاركة مع الأهلى أمام فريق بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بسبب اختراقهم نظام الفقاعة الاحترازية.

وقال الحساب الرسمى للنادي الأهلي على "فيس بوك": "الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية".

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زى الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلي مراجعة التعليمات الطبية و التسويقية الخاصة بالمباراة.