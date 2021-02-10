شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أجاى: اللاعب مستمر مع الأهلي ولا نية لبيعه أو إعارته.. وعروض مصرية لأزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جون إدوارد، وكيل أعمال جونيور أجاى لاعب النادي الأهلي ، أن اللاعب مستمر فى القلعة الحمراء ولا نية لبيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة وتحديداً عقب انتهاء الموسم الحالي.

وأضاف وكيل أجاى في تصريحات تليفزيونية أن إصابة اللاعب في الركبة كانت صعبة وتم تفضيل عدم إجرائه لعملية جراحية والاكتفاء بالتدريبات البدنية، واللاعب أصبح جاهزاً للمباريات، وينتظر رؤية الجهاز الفني للمشاركة في المباريات.

كما تحدث إدوارد عن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي والتأكيد أنه تلقى أكثر من عرض داخل مصر وخارجها، ولكن اللاعب فضل الاستمرار وتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

كما كشف وكيل اللاعبين أن وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق تلقى عروضا هو الآخر من أندية داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، وسيتم حسمها قبل انطلاق الموسم الجديد.