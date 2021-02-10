شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينيو: الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام البايرن.. ومواجهة بالميراس صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم جورجينيو، لاعب منتخب البرازيل الحاصل على بطولة العالم ونجم بايرن ميونخ في جيله الذهبي، إن الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ وكانت له مساندة جماهيرية قوية في المدرجات.

وأوضح جورجينيو، في تصريحات تليفزيونية في قناة أون تايم سبورتس: "لو استطاع الأهلي التحول الهجومي السريع خلال المباراة كان سيقدم ما هو أفضل، والبايرن كان قادرا على حسم اللقاء في دقائقه الأولى لولا قوة ويقظة بطل أفريقيا وقراءته الجيدة لمنافسه".

ويرى نجم البرازيل والبايرن السابق أن مباراة بالميراس البرازيلي والأهلي مساء الخميس، ستكون فرصة لبطل أفريقيا لتقديم أداء أفضل، خاصة بعدما أشاد به الجميع في لقاء البايرن.

وتابع جورجينيو: "من الصعب توقع نتيجة لقاء بالميراس مع الأهلي الفريقين أقوياء، قوة بالميراس تكمن في ظهيري الجنب بالإضافة إلى لويس أدريانو أخطر لاعبي الفريق".

في سياق متصل، حرم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، من المشاركة مع الاهلى أمام فريق بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بسبب اختراقهم نظام الفقاعة الاحترازية.

وقال الحساب الرسمى للنادي الأهلي على "فيس بوك": "الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية".

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المحدد لها غدا الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق علي زي الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الطبية والتسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الأهلي يلتقى بالميراس فى الخامسة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.