شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن نتيجة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ: ليس فى الإمكان أفضل مما كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، أن الأهلى قدم كل ما لديه أمام بايرن ميونخ، وليس في الإمكان أفضل مما كان، في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتى انتهت بفوز الفريق البافارى بهدفين نظيفين.

وقال أحمد حسن "الصقر" في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "ليس في الإمكان أفضل مما كان.. والأهلى قدم كل ما لديه ولكن الفارق كبير بين البايرن والأهلى".

وأضاف الصقر: "لا أعتبر الهزيمة أمام البايرن هزيمة مشرفة لأن الأهلى بتاريخه وإنجازاته كان ممكن يظهر بشكل أفضل من ذلك، ولكن لاعبى الأهلى حاولوا بكل الإمكانيات ولكن فريق البايرن لديه قوة غير عادية ونقاط ضعفه تكاد تكون غير موجودة، وهو فريق مكتمل".

وأوضح أحمد حسن: "الأداء المشرف هو اللى اتعمل أمام البرازيل أنك توصل أنك تتعادل 3 /3 معاها وفارق الإمكانيات مكانتش ظهره وأتغلبنا في آخر دقيقة، والمقارنة بين الجيل السابق والحالى ظالمة، لأن جيلنا كان يضم العديد من اللاعبين الذين كانوا يصنعون الفارق، ولم تكن بتخطيط مننا ولكن كانت مسألة حظ أننا كلنا نيجى في جيل واحد".

وتابع أحمد حسن: "الألمان كانوا بيخططو لما وصلوا له حاليا، وعندما فكر الفيفا في عمل منتخب قوى استعان بالألمان، فيجب علينا التخطيط من الاهلى للمستقبل ونبدأ من الناشئين".

وبدأ فريق النادي الأهلي رحلة استكشاف بالميراس البرازيلي قبل المباراة الهامة التى ستجمع الفريقين في الخامسة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة بايرن ميونيخ اللماني التى أُقيمت أمس بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كاس العالم للأندية والتى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع النجم البولندي ليفاندوفيسكي.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حرم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، من المشاركة مع الأهلى أمام فريق بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بسبب اختراقهم نظام الفقاعة الاحترازية.

وقال الحساب الرسمى للنادي الأهلي على "فيس بوك": "الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية".