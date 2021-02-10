شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: السخرية من الأهلي مش مفهومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي أحمد شوبير أن إيقاف محمود كهربا وحسين الشحات وحرمانهما من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي درس قاس للاعبين، وخسارة كبيرة للأهلي قبل مباراة يتمنى الفوز بها وحصد ميدالية فى محفل وعُرس عالمى.

وتابع شوبير، في تصريحات تليفزيونية في قناة أون تايم سبورتس: "كانت المباراة فرصة للاعبين لكتابة تاريخ مع الأهلي، وخسارتهما بجانب على معلول المصاب بالتأكيد ستؤثر على حسابات موسيماني والأهلي في مباراة صعبة جدا على بطل أفريقيا".

وندد شوبير بحملات السخرية من هزيمة الأهلي أمام البايرن قائلا: "لو أنت زملكاوي وشمتان براحتك بس أقعد في بيتك وادعى على الأهلي، لكن حملات السخرية مش مفهومة، وموسيماني اعترف بوجود أخطاء".

وأكمل: "مش هينفع أبقى خسران وأهنئ الأهلي، مفيش تهنئة على خسارة، لكن نشيد بأدائهم الرجولي، ومش أنا اللى بقول أداء رجولي ده، لاعبو البايرن والفيفا والعالم كله بيقولهم عملتوا مباراة قوية".

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، استقر على تغريم ثنائي الفريق محمود كهربا وحسين الشحات، بسبب اختراقهما الإجراءات الاحترازية المتبعة في بعثة الفريق المتواجدة حالياً في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في الأهلي إن عبد الحفيظ قرر تغريم الثنائي بعدما صافحا بعض الجماهير عقب مباراة بايرن ميونخ أول أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، خاصة أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت استبعاد الشحات وكهربا من مباراة بالميراس بعد غد لتحديد المركزين الثالث والرابع، بسبب تصرفهما واختراق الفقاعة الطبية التي يتم تطبيقها في نظام البطولة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.. وخسر الأهلي من بايرن ميونخ أول أمس بثنائية نظيفة ليلتقي مع بالميراس غدا الخميس.