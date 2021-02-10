شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: موسيمانى أخطأ فى التشكيل وكان بيألف أمام البايرن وبعذر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، لاعب الأهلى الأسبق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى كان بيألف أمام بايرن ميونخ في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الفريق البافارى بهدفين نظيفين ويصل إلى المباراة النهائية.

وقال محمد عمارة في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "شرف للنادى الأهلى أنه بيشارك في بطولة عالمية زى كأس العالم للأندية، وطبعا فخر لمصر مشاركة أحد أنديتها مع أبطال العالم".

وأضاف نجم الأهلى الأسبق: "لاعبو الأهلى كانوا ليس في حالتهم نظرا للحرص الشديد منهم لأنهم بيلاعبوا أفضل فرق في العالم ويمتلكون أفضل لاعب في العالم هو ليفاندوفيسكى، وموسيمانى أخطأ في تشكيل الأهلى أمام بايرن ميونخ".

وأوضح عمارة: "موسيمانى كان بيألف إمبارح لأنه كان خايف من الهزيمة بشكل قاس وبعدد وافر من الأهداف زى برشلونة وتوتنهام وتشيلسى، وألتمس العذر لكل اللاعبين لأنهم ملعبوش أمام فرق كبرى قبل هذا الماتش باستثناء الشناوى، ومحمد هانى أحد نجوم مباراة الأهلى وبايرن ميونخ".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حرم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، من المشاركة مع الأهلى أمام فريق بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بسبب اختراقهم نظام الفقاعة الاحترازية.

وقال الحساب الرسمى للنادي الأهلي على "فيس بوك": "الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية".

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زى الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلي مراجعة التعليمات الطبية و التسويقية الخاصة بالمباراة.