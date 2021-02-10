نشرة الثلاثاء.. إيقاف الشحات وكهربا.. واعتذار أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة على الساحة الرياضية، والتي كان أبرزها إيقاف حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الأهلي في مونديال الأندية، بجانب اعتذار محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية لهما ودخول لاعبة التنس ميار شريف التاريخ.

وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:

"كل شئ في رأس ليفاندوفيسكي".. تعليقات صحف ألمانيا على خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

ميار شريف تواصل كتابة التاريخ وتصعد للدور الثاني لأستراليا المفتوحة للتنس

تقارير: الأهلي وبيراميدز الأقرب لتحمل نفقات بيليات.. والمحادثات جارية

عبد السلام لمصراوي: استقالتي من المقاصة نهائية.. ""ومركب ليها ريسين تغرق"

مصطفى محمد: لم أقبل عرض فناربخشة.. وأشعر أنني بين عائلتي الثانية

طبيب الأهلي لمصراوي: إصابة معلول بشد في الخلفية.. وصعوبة لحاقه بمباراة بالميراس

تحليل رقمي.. كيف ظهر بالميراس "الباهت" في المونديال قبل صدام الأهلي؟

أبو تريكة عن إيقاف الشحات وكهربا: آسف جدا.. البركة في باقي الرجالة

رسمياً.. "فيفا" يحرم الشحات وكهربا من المشاركة أمام بالميراس

مصدر بالأهلي لمصراوي: مسحتا الشحات وكهربا سلبية رغم قرار فيفا

مصدر لمصراوي: عزل كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

أشرف قاسم ينفي طلب باتشيكو الاستغناء عن مدرب الحُراس

صورة.. بي إن سبورتس تنقل الأهلي وبالميراس ونهائي المونديال مجانًا

مصدر لمصراوي: تأجيل مباراة المقاولون والجونة